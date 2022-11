Basket Serie A2 maschile – La Staff si spegne a Rimini (79-72)

RIMINI Dopo la sofferta vittoria con Chieti in casa, la Staff prova a ripetersi nell’insidiosa trasferta in Romagna contro la formazione che chiude la classifica. Poteva essere l’occasione giusta per dare una certa continuità di risultati, dopo il successo infrasettimanale, ma così non è stato. Cortese e compagni perdono 79-72 dopo un buon avvio, facendo un passo indietro e rimanendo in gara solo nel primo quarto, all’inizio del secondo e nell’ultimo quarto.

RIMINI-STAFF MANTOVA 79-72 (23-22, 22-14, 16-12, 18-24)

RIVIERABANCA BASKET RIMINI Johnson 27 (4/11, 4/9), Ogbeide 14 (7/14, 0/1), Anumba 14 (5/9, 1/1), Tassinari 12 (0/3, 4/7), Masciadri 8 (2/2, 1/2), Arrigoni 4 (2/2, 0/2), Bedetti 0 (0/0, 0/2), Meluzzi 0 (0/1, 0/1), D’Almeida 0 (0/0, 0/0), Scarponi 0 (0/0, 0/2), Morandotti ne, Sirri ne. All.: Ferrari.

STAFF MANTOVA Miles 17 (5/9, 0/3), Ross 15 (2/7, 3/6), Cortese 10 (3/5, 1/6), Criconia 7 (1/1, 1/4), Janelidze 7 (2/3, 1/4), Morgillo 7 (3/4, 0/0), Calzavara 4 (2/4, 0/1), Palermo 3 (0/0, 1/1), Veronesi 2 (0/2, 0/5), Thioune 0 (0/1, 0/0). All.: Valli.

ARBITRI Dionisi, Giovannetti e Morassutti.

NOTE Rimini: tiri liberi 9/11. Rimbalzi: 35 12 + 23 (Ogbeide 16). Assist: 12 (Johnson 5). Staff Mantova: tiri liberi 15/20. Rimbalzi: 28 11 + 17 (Ross 6). Assist: 9 (Cortese, Criconia, Calzavara 2).