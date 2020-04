Calcio a 5 serie A – Kaos, buona la prima in A. Ora si pensi all’anno prossimo

MANTOVA Per il Kaos Mantova la stagione si chiude sul più bello.

I biancorossi prima dello stop arrivato, a due giornate dal termine della regular season e a 20 giorni dalle Final Eight di Coppa Italia, sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa serie A. Una prima apparizione che ha impressionato tutti nella prima parte di stagione. Sin dalle prime giornate, il Mantova di mister Pino Milella, ha dato spettacolo, facendo affidamento su un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla passa stagione. Tanti giocatori importanti per la categoria, tra cui Dimas, Cabeça, Parrel. Ad accorgersi subito delle reali potenzialità della formazione virgiliana, sono state proprio le big del futsal italiano. A Pesaro, alla seconda giornata, in rimonta il Mantova riuscì a conquistare un punto prezioso. L’unico vero rimpianto della stagione potrebbe essere la Coppa Divisione. Ora però bisogna pensare alla prossima stagione. Calzolari, patron del marchio Kaos, in un’intervista alla Voce ai primi di marzo non si pronunciò sui programmi futuri. Sono tante le questioni da affrontare. Una cosa è certa: il Mantova ha dimostrato di poterci stare, eccome, in serie A. Chiudere in questo modo (non per volontà del club) la prima stagione in serie A, sicuramente è poco gratificante. E quindi chissà che dalla prossima estate il Kaos possa tornare al lavoro, in vista di una nuova stagione in serie A.