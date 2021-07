Basket Serie A2 maschile – Marco Laganà è il nuovo play degli Stings

MANTOVA Un colpo tira l’altro per la Pallacanestro Mantovana, che ha scelto di rinnovare profondamente il roster per il prossima campionato in A2 sotto la guida del confermatissimo coach Gennaro Di Carlo, nella speranza di compiere un ulteriore salto di qualità dopo una stagione comunque positiva, culminata con la qualificazione al tabellone dei play off. Nella giornata di ieri è arrivata dunque l’ufficialità dell’acquisto del playmaker Marco Laganà. Si tratta della quinta operazione in entrata perfezionata dal club virgiliano, che nella casella degli “arrivi” aveva già piazzato i nomi dei guardia-ala Martino Mastellari, Vojislav Stojanovic e Armando Verazzo, e del centro Antonio Iannuzzi.

Calabrese di Melito Porto Salvo, classe 1993, Laganà è appunto un playmaker di 197 cm; nell’ultima stagione ha giocato a Biella in A2. Vanta un ricco curriculum, con primi passi sul parquet mossi dal 2008 al 2010 nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana. Nell’estete 2010 passa a Biella, dove inizia la sua carriera da senior. Con la squadra piemontese disputa tre stagioni in Serie A e una in DNA Gold. Nel 2014 è ancora in campo nella massima serie, ma con la divisa di Cantù dove disputa anche l’Eurocup. Continua poi la sua carriera in A2 con Latina, Bergamo, Ravenna e Legnano. Nella stagione 2019/20 gioca a Capo d’Orlando, sempre in A2, dove chiude il campionato con 18.7 punti a partita conditi da 6 rimbalzi e 4 assist. Nell’ultimo campionato, come detto, ha fatto ritorno nella “sua” Biella, che lo ha lanciato nel grande basket: 15 punti, 4.7 rimbalzi e 2.9 assist i suoi numeri nelle 34 gare ufficiali disputate.

Laganà ha inoltre indossato la divisa della nazionale italiana Under 16 e Under 20 e nel 2013 ha vinto da capitano l’Europeo Under 20 disputato in Estonia. E’ dunque un profilo di assoluto rilievo per la formazione mantovana, che punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. «Sono felice di giocare a Mantova il prossimo anno – sono le prime parole da Stings del play calabrese, rilasciate attraverso i canali social del club – spero di ripagare la fiducia e la stima dell’allenatore e della società nei miei confronti. Ho voglia di fare bene, di divertirmi e di dare tutto per la squadra. Ci vediamo presto».