Basket Serie A2 maschile – Ore decisive per le sorti degli Stings

MANTOVA Sono ore davvero decisive per le sorti del basket di alto livello a Mantova, dopo la clamorosa notizia della possibile rinuncia al titolo di serie A2, a favore della Real Sebastiani Rieti.

La Pallacanestro Mantovana si è presa un paio di giorni di tempo, prima di ufficializzare, probabilmente, le scelte per la prossima stagione. Oggi potrebbero esserci delle novità da parte della società, ma il condizionale in queste situazioni è sempre d’obbligo, visto che né mercoledì, quando ha iniziato a rimbalzare la notizia, né ieri vi sono stati commenti ufficiali. Continuano quindi serrate le trattative con la Real Sebastiani Rieti per il passaggio del diritto sportivo. L’acquisizione dovrebbe essere più vicina, anche se ancora manca il classico nero su bianco. L’ufficialità delle scelte potrebbero arrivare a breve se le due parti troveranno l’accordo, con gli Stings che dovranno confermare quindi la volontà di non proseguire l’attività. Si vocifera pure di una ripartenza in campionati interregionali, ma questo si vedrà. Non rimane molto tempo nemmeno a Rieti per presentare, nel caso, la documentazione per l’iscrizione in serie A2 al posto dei biancorossi. Con il titolo di Mantova in mano, poi il club del presidente Roberto Pietropaoli, che mercoledì ha rescisso consensualmente l’accordo con il tecnico Sandro Dell’Agnello, cederebbe il diritto di B Nazionale a Salerno. Inoltre si parlava già di un incontro nella giornata di ieri tra appunto il club di Rieti e il gm della Staff Gabriele Casalvieri, poiché sembra che Pieotropaoli sia interessato ad avere il dirigente biancorosso nel suo staff. Ma da questo punto di vista non è trapelato nulla dai diretti interessati. Tra l’altro da alcune voci pare che vi siano in atto tentativi per trovare all’ultimo quei 300/400mila euro (cifra che però potrebbe essere più alta) che mancano all’appello per avere la copertura finanziaria per un torneo tranquillo, ma in un giorno soltanto anche i più ottimisti farebbero fatica ad esserlo. Dalla società, come detto, ancora nessun commento o smentita delle notizie che da mercoledì si stanno rincorrendo sulla vendita del diritto a Rieti. Ciò che trapela finora è solo grande pessimismo, perché di fatto nulla è cambiato rispetto a ieri. Già nelle ultime interviste, il presidente degli Stings Cenna e il vice Mennini, tracciando un bilancio della stagione appena conclusasi con un’agognata salvezza ottenuta ai play out, non nascondevano le difficoltà per gli aumenti del budget da trovare del 10/15% rispetto alla passata annata, vuoi per i costi dei tesseramenti, degli emolumenti, per l’affitto del palazzetto e le regole della nuova legge della riforma dello sport. A meno di cambi in corsa all’ultimo momento, l’addio di Mantova alla serie A2 potrebbe essere vicino.