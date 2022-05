Basket Serie A2 maschile – Patron Negri non ci sta: “Arbitri non all’altezza, la Staff merita rispetto”

MANTOVA Il primo incontro dei quarti di finale nel girone Oro non si è concluso nel migliore dei modi per la Staff. La squadra di coach Giorgio Valli però ha messo alle corde la corazzata Verona, prima di cedere 68-64 al termine di un derby molto equilibrato. Con la Tezenis del tecnico Ramagli vi sarà subito la chance di riscatto domani sera, sempre all’Agsm Forum (ore 20.45) per gara-2 di play off. Il presidente Adriano Negri elogia la compagine biancorossa per la prova, ma critica l’arbitraggio: «La squadra ha giocato, magari ha commesso qualche errore, però la direzione degli arbitri non è stata all’altezza. In queste situazioni, nelle partite che contano, si chiede maggiore rispetto, e non c’è stato sabato sera. Quella contro la Tezenis era una gara da vincere: il derby potevamo farlo nostro. Non basta a volte metterci tutto l’impegno possibile per imporsi, ma aggiungo: nell’ultimo quarto non c’è stato rispetto, ecco perché per la seconda partita ancora a Verona auspico una direzione di gara migliore. Sabato sera la squadra ha fatto il possibile per vincere, e deve avere questa consapevolezza anche in gara-due. Bisogna provare a dare tutto per uscire dal campo con il successo». Come dire: persa una battaglia, non la guerra. Lo staff tecnico deve inoltre valutare il decorso sull’infortunio di Spizzichini: al momento, alla vigilia di gara-due a Verona, è molto difficile che possa recuperare.