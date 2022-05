Volley Serie B1 femminile – Finale promozione: la Nardi Volta perde gara-1

CASTELNUOVO RANGONE (Mo) Lo aveva detto coach Marco Breviglieri: il Montale è squadra di assoluto livello. La Nardi infatti ha perso per 3-0 gara-uno della finale play off contro l’Emilbronzo 2000, che non nasconde di voler tornare subito in A2 dopo la retrocessione dello scorso anno. La battuta d’arresto di ieri non significa al momento nulla. Certo, sabato prossimo alle ragazze di Ghibaudi basterà conquistare due set per salire in A2, ma il Volta c’è: deve vincere da tre punti, e poi mettere il sigillo anche nel golden set. La perdente di questa sfida fra prime avrà la possibilità comunque di essere promossa attraverso un’altra tornata di play off, con la vincente della gara fra Esperia Cremona e Vivigas Arena Castel d’Azzano, che hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi gironi D e C. Volta ha perso il primo set ai vantaggi per 28-26: ha annullato quattro set point alle emiliane, che a loro volta ne hanno annullati due. Il sestetto di Ghibaudi è stato sempre avanti e vicino a chiudere sul 24-21, ma Volta non si è scoraggiata: ha raggiunto le nerofuxia, con la chance di chiudere sul 26-25. Qui però è stata acciuffata e piegata 28-26. Nel team di casa bene la regista Lancellotti, che il tecnico Breviglieri ha allenato, e Frangipane. Nelle collinari in evidenza la palleggiatrice Oriente, ma anche Maghenzani che ha rilevato Boninsegna.

La Nardi è partita bene nel successivo set, ma a differenza del primo poi è stato un monologo delle modenesi che hanno chiuso in scioltezza per 25-12, portandosi sul 2-0. Le collinari hanno fatto il possibile per rientrare in partita nell’ultimo set, hanno lottato, ma il venticinquesimo punto centrato da Matilde Giardi ha fatto felice l’Emilbronzo 2000 per 25-17, per il 3-0 finale in un palasport al limite della capienza con 300 spettatori (50 i voltesi). «Nulla da eccepire sul risultato – afferma il presidente Sergio Longhi – Avessimo vinto il primo set, magari sarebbe andata diversamente. La sconfitta sembra “il funerale” del Volta… Vedremo sabato. Da dimenticare il secondo set. Abbiamo cercato di reagire nell’ultimo, ma le nostre avversarie erano davvero toste».