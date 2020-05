Basket Serie A2 maschile – Pompea, Riccardo Visconti nel mirino della Fortitudo

MANTOVA Ci vorrà ancora tempo per avere le linee guida dalla Federazione per la prossima stagione, ma le società si stanno già guardando attorno sul mercato. Tra i primi rumors che riguardano giocatori della Pompea Mantova, secondo SB Daily, Riccardo Visconti pare essere nel mirino della Fortitudo Bologna di serie A, altro team sponsorizzato Pompea. La guardia biancorossa piace molto alla dirigenza della Effe che vuole potenziare il gruppo degli italiani. Le quotazioni del 21enne sono salite dopo che altri atleti sul taccuino della dirigenza biancoblù si sono allontanati, come Giordano Bortolani che potrebbe andare a Cremona, mentre Mattia Palumbo chiede un buyout di 50mila euro per svincolarsi da Treviglio. I buoni rapporti tra Mantova e Bologna, visto lo stesso main sponsor, potrebbero aiutare. Intanto il club emiliano ha visto ratificata la possibilità di partecipare alla Champions League. Il tutto non è ancora ufficiale perché per l’iscrizione c’è tempo sino al 5 giugno. Visconti – uno dei migliori giovani dell’A2 e sotto contratto con Venezia fino al 2021, anche se non rientra nei piani di coach De Raffaele – piace anche a Brindisi (serie A). Il sodalizio pugliese potrebbe virare sulla guardia biancorossa, nel caso non riuscisse a confermare Luca Campogrande. Intanto la Pallacanestro Mantova sta valutando la disponibilità dei giocatori della rosa attuale prima di focalizzarsi sul mercato. Al comando della squadra dovrebbe esserci ancora coach Alessandro Finelli (che ha comunque un contratto fino al 2022); in tal senso il presidente Adriano Negri si era dichiarato ottimista nei giorni scorsi: «A meno di sorprese, Finelli resterà con noi. Il suo lavoro è stato apprezzato da tutti, in campo si sono visti i risultati e ha ottenuto il meglio dai ragazzi». La Lnp ha confermato l’intenzione di iniziare la stagione solo dopo la riapertura al pubblico degli impianti sportivi. Nel frattempo si sta valutando l’idea di cominciare l’attività con una lunga Supercoppa di due mesi, a porte chiuse, che coinvolga tutte le squadre di A2 con riprese televisive o in streaming, per arrivare a iniziare la regular season a cavallo tra Natale e l’anno nuovo.