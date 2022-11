Basket Serie A2 maschile – Rimonta show su Chieti: la Staff torna a sorridere (82-76)

MANTOVA Ritrova il sorriso la Staff al termine di una partita non semplice, forse eccessivamente sofferta, ma pur sempre vittoriosa contro Chieti: 82-76.

L’auspicio della vigilia di Giorgio Valli, di avere un forte impatto difensivo già dall’inizio della partita, trova riscontro e i primi 5’ di gioco sono totalmente agli antipodi di quelli visti domenica contro Udine (al netto ovviamente di un avversario di rango ben diverso). L’inizio è un monologo biancorosso: 9-2 primi 5’. Passato questo inizio, però, il discorso si ribalta inaspettatamente e completamente perché da quel momento la Staff incassa un parziale di 1-12 nella seconda metà del primo quarto che porta le squadre su 10-14 al primo intervallo. Il secondo propone due squadre con maggiore precisione offensiva e che provano a svoltare un turno infrasettimanale quasi soporifero. Il ritmo aumenta al giro di boa del 15’, il tabellone dice 25-22 prima di una nuova frenata che porta al 30-33 con cui termina il primo tempo. Vrankic con una tripla dall’angolo caccia gli Stings a -10 chiudendo un parziale di 7-0 per Chieti (30-40) appena usciti dagli spogliatoi che li pone come squadra capace di catalizzare a sé l’inerzia di quasi tutto il terzo quarto fino al massimo vantaggio di 39-50. Nelle ultime battute di gioco 6 punti in fila di Veronesi, 3 dalla lunetta e 3 con un tiro da oltre l’arco, provano a scuotere una Staff che stava precipitando e a rimetterla in carreggiata. Il terzo periodo di chiude con il punteggio di 54-59.

La Staff coglie il momento e trova il pareggio con una tripla ancora di Veronesi e poi rimette la testa avanti 64-62 (primo vantaggio dal lontano primo quarto a quota 9). A 1’30’’ dalla fine 74-74. Il pallone pesa di più per gli Stings, ma non per Miles che piazza una tripla pesantissima del 77-74, poi in lunetta migliora il proprio score fino all’80-76 che a 20’’ mette la vittoria nelle mani della squadra. Finisce 82-76.

Oggi subito in palestra per preparare la trasferta di domenica a Rimini.