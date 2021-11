Basket serie A2 – Spizzichini si presenta: “Qui per dare una mano alla Staff”

MANTOVA La striscia negativa in casa Stings ha lasciato un profondo amaro in bocca e all’orizzonte la sfida interna contro Torino non contribuisce a rasserenare gli animi. Per affrontare soprattutto la situazione d’emergenza, dovuta ai tanti infortuni, come era stato preannunciato la società ha ingaggiato il play-guardia Gabriele Spizzichini sino a fine stagione, per dare una mano al reparto esterni dopo gli infortuni di Ferrara e Stojanovic, oltre ad acciacchi vari e con Maspero ancora in via di recupero. Spizzichini, classe ’92, è un play/guardia di 196 cm e vestirà la canotta numero 34. Nel campionato in corso ha appena concluso un contratto bimestrale con Latina, A2 girone Rosso, dove ha disputato sei gare ufficiali. Ha giocato con Virtus Bologna e Scafati. Ieri la presentazione: «Sono contento di essere qui. Mantova da anni lavora bene, è ambiziosa e ha voglia di crescere. Sono qui per aiutare la squadra in un momento di difficoltà a seguito di infortuni e problemi che hanno penalizzato un ottimo inizio di campionato. La Staff ha ottime potenzialità e speriamo di riprendere il percorso di inizio stagione. Penso di poter dare equilibrio al gruppo e andare a coprire quelle carenze che escono in momenti di difficoltà. Cercherò di fare quello che chiede il tecnico». Domani la sfida interna con Torino: «E’ un quintetto di altissimo livello che punta alle zone alte della classifica. Non sarà facile, ma giochiamo in casa e daremo loro filo da torcere». L’analisi della situazione difficile in casa Stings arriva anche da capitan Riccardo Cortese: «Sono due settimane che abbiamo qualche acciacco di troppo. Nell’ultima e in questa poi molti di più che in quelle precedenti. Stiamo convivendo con una situazione sfortunata che però non deve essere figlia anche dei risultati. Possiamo mettere in mezzo anche un po’ di alibi per queste sconfitte, ma alla fine gli infortuni non devono esserlo perché i giocatori ci sono. Stiamo cercando di vivere nel migliore modo possibile perché comunque abbiamo fatto un’ottima partenza, salvo poi purtroppo sederci sulle nostre vittorie, frutto magari di un pizzico di presunzione in quelle partite che magari potevamo vincere e invece abbiamo poi perso». Domani alla GP Arena arriverà Torino: «La conosciamo bene ma rispetto all’anno scorso è completamente un’altra squadra – conclude – E’ diversa e più corta, ma sono rimasti comunque un’ottima compagine. Giocano in modo tosto e hanno ottime individualità che da anni sono in A2. Dovremo fare la nostra migliore partita, indipendentemente da chi ci sarà o meno. A questo proposito faccio anche un appello ai tifosi, chiedendo di arrivare in gran numero alla Grana Padano Arena e che ci stiano vicini ancora più che in passato proprio perché adesso è un momento delicato». (lp)