Tamburello Coppa Europa – Il Castellaro volai ai quarti

VOLTA Doppio centro per il Castellaro nella prima giornata della Coppa Europa indoor. La compagine di Luca Baldini, nella prima delle due sfide delle qualificazioni, si è sbarazzata degli ungheresi del Bakonybel per 13-3. Con il medesimo punteggio ha poi concesso il bis battendo i tedeschi del Team Cologne. Nonostante il risultato numericamente sia lo stesso, con i magiari tutto è andato secondo i programmi, mentre con i teutonici si è assistito a un confronto più equilibrato, anche se la formazione del presidente Arturo Danieli ha evidenziato una superiorità tecnica non indifferente. «Le due vittorie – spiega Baldini – premiano l’impegno dei ragazzi. Siamo giunti a questo appuntamento non al 100% della forma. Per questo confido che la crescita avvenga gara dopo gara». Oggi quarti e semifinali, e per Festi e soci il primo ostacolo sarà la vincente della sfida tra il Club Tamborì Marina (Cat) e il Bakonybel (Hun). Una volta superato il turno, il pass per la finale di domani dovrà arrivare dalla sfida con il Cinaglio o i francesi del Florensac. (b)