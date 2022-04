Basket serie A2 m – Negri carica la Staff: “Vinciamole tutte”

MANTOVA La Staff Mantova ha archiviato la stagione regolare nel girone Verde, perdendo a Pistoia 96-63 nell’ultimo turno contro la terza forza del girone. Senza l’americano Giddy Potts, senza Stojanovic fermato dal mal di schiena e con capitan Cortese e Ferrara non al top, gli Stings hanno fatto il possibile. Buono almeno il primo tempo. Da sabato a Cento (ore 20.30) la Staff inizia il cammino nella fase a Orologio. Dopo la sfida coi ferraresi, mercoledì prossimo al Grana Padano Arena sarà ospite l’Atlante Eurobasket Roma. Poi il 24 a Forlì (ore 18) e l’1 maggio alle 168 alla GP Arena con Latina. Per la società però non ci sono alibi, assenze o meno. Perché bisogna fare attenzione a Trapani (ottava a quota 24 con i biancorossi), una minaccia per i play off. «L’obiettivo della dirigenza, che deve essere anche quello della squadra – spiega il presidente Adriano Negri -, è quello di riuscire a vincere le partite che il calendario ci assegna in questa fare a Orologio. La vita è fatta anche di difficoltà, e in quel caso bisogna cercare di superarle: quindi a prescindere dal valore delle prossime avversarie, bisogna dare il massimo per vincerle tutte, che il gruppo sia al completo oppure no, per raggiungere i play off». Si comincia sabato a Cento, paese natio di Cortese, con i ferraresi che nell’ultima gara della stagione regolare hanno perso 90-77 a Chiusi. Valli spera di poter avere al meglio Cortese e Ferrara che nel secondo tempo non ha voluto rischiare a Pistoia. E conta di recuperare Stojanovic, assente in Toscana, oltre a far debuttare l’ex Treviglio Giddy Potts chiamato a sostituire Hollis Thompson.

«Auguriamoci che Potts possa finalmente scendere in campo e far vedere il suo valore con la maglia di Staff – prosegue Adriano Negri – Cento è una buona squadra, ma ritengo che dipenda tutto da noi, a prescindere dal valore dell’avversario di turno. Dipende tutto da noi, se giochiamo come sappiamo». Giorgio Valli ha detto che a Pistoia di più non si poteva fare, con la squadra così in emergenza… «Concordo con il tecnico, certo – conclude il presidente -, però forse, a mente fredda, in campo potevamo fare qualcosa in più. Comunque Pistoia appartiene al passato, pensiamo alla sfida con Cento e a dare tutto per conquistare i play off».