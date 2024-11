Basket serie B Int. – Scatta il ritorno: Stings al testa-coda a Cremona con il Sanse

Curtatone Inizia da Cremona il cammino degli Stings, ospiti del fanalino Sansebasket, per il classico testa-coda (ore 18, arbitri Giudici di Bergamo e Di Lello di Milano). La squadra di Pablo Romero e Ignacio Ochoa domina la classifica assieme a Sangiorgese e Syneto Iseo. Davvero un’andata oltre le aspettative in questa fase di qualificazione. All’esordio nella nuova categoria, gli Stings superarono i cremonesi 93-73 e questa sera puntano al bis. «Abbiamo fatto bene all’andata – spiega capitan Christian Boudet – chiudendo la prima parte del campionato con una vittoria convincente contro una squadra forte come Pizzighettone, davanti al nostro pubblico. Ora però ci aspetta una partita non facile, che dovremo affrontare con molta attenzione. Dopo questa trasferta a Cremona, avremo due sfide casalinghe fondamentali per la classifica, contro Gardonese e Syneto».