Basket Serie B Interregionale – Amica Chips Stings Mantova: valori, passione, ambizione

CURTATONE Comincia una nuova era in casa Stings. Amica Chips è diventato il main sponsor per la stagione 2025-26, e con esso cambia anche la denominazione del club. Il nuovo nome è Amica Chips Stings Mantova. Il connubio è stato sancito ufficialmente ieri.

«Essere al fianco degli Stings Mantova è motivo di grande orgoglio – dichiara Laura Moratti, vicepresidente di Amica Chips S.p.A. – . Non si tratta solo di sport, ma di persone, passione e valori condivisi. Insieme, vogliamo fare squadra e costruire qualcosa che vada oltre il risultato: momenti da ricordare».

Nata nel cuore della provincia mantovana, a Castiglione delle Stiviere, Amica Chips ha costruito il proprio successo sull’amicizia, la condivisione e la qualità, valori che appartengono alla storia ed alla visione degli Stings Mantova. «Condividiamo valori fondamentali come lo spirito di squadra, il legame con il territorio e l’attenzione verso i giovani – sottolinea la dirigenza degli Stings – . Insieme ad Amica Chips vogliamo costruire qualcosa di importante per Mantova e per il basket italiano».

Dopo una stagione entusiasmante, che ha visto la squadra neopromossa conquistare l’accesso ai play off in Serie B Interregionale, il club è pronto a rilanciare il proprio percorso con obiettivi ambiziosi: consolidamento nella categoria e qualificazione ai play off promozione. Il progetto non si ferma alla prima squadra. Con il sostegno di Amica Chips, gli Stings rafforzeranno anche il settore giovanile, puntando su formazione, educazione e coinvolgimento sociale. La Stings Academy, fresca di importanti successi regionali, mira a portare il nome di Mantova tra le migliori realtà italiane anche a livello giovanile.

Questa alleanza, nelle intenzioni delle due parti, «è un inno al basket come strumento educativo e aggregante, una dichiarazione d’amore verso la provincia mantovana ed una promessa di emozioni per tutti i tifosi».