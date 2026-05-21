Basket Serie B Interregionale – Romero saluta l’Amica Chips: “Vi porterò sempre nel cuore”

CURTATONE L’Amica Chips e coach Pablo Romero si separano dopo cinque stagioni vissute insieme, intense, profonde e ricche di emozioni. Una decisione dolorosa, ma presa con serenità, rispetto reciproco e piena condivisione tra il club e il tecnico argentino, protagonista di uno dei cicli più significativi della storia recente biancorossa.

Arrivato a Mantova nella stagione 2021-2022, Romero ha saputo costruire negli anni molto più di una semplice squadra. Ha dato identità, appartenenza e mentalità ad un gruppo capace di crescere stagione dopo stagione, riportando entusiasmo attorno al mondo Stings e creando un legame fortissimo con la Tea Arena e con tutto il popolo biancorosso.

Sotto la sua guida è arrivata la vittoria del campionato di Serie C nella stagione 2023-2024 e la conseguente promozione in Serie B Interregionale, seguita poi da due stagioni consecutive concluse con la qualificazione ai play off. Un percorso costruito attraverso lavoro quotidiano, sacrificio, valorizzazione dei giovani e una pallacanestro intensa, combattiva e riconoscibile. L’ultimo capitolo della prima squadra si è chiuso agli ottavi di finale play off contro la Nervianese, al termine di una serie straordinariamente equilibrata e decisa soltanto in gara 3 alla Tea Arena. Martedì sera si è concluso anche il percorso dell’Under 19 Gold biancorossa (vedi articolo a parte), fermata soltanto in semifinale interregionale dall’Aba Milano dopo una stagione di altissimo livello. Un finale simbolico per un ciclo che ha lasciato il segno anche nel settore giovanile, con tanti ragazzi cresciuti all’interno del progetto Stings e diventati protagonisti dentro e fuori dal campo.

Queste le parole di congedo di Romero: «È una scelta dolorosa ma, presa con serenità e consapevolezza. Dopo cinque anni sentivo il bisogno di tornare vicino alla mia famiglia in Argentina. Mantova resterà sempre una parte importantissima della mia vita. Voglio dire grazie alla società, ai dirigenti, allo staff, ai giocatori, agli sponsor e soprattutto ai tifosi, che ci hanno sostenuto sempre, nei momenti belli e in quelli più difficili. Me ne vado con la pace di chi ha dato tutto ogni giorno. Sarò sempre grato e riconoscente al mondo Stings. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore».

Per la società si espone il vicepresidente Guido Rutilli: «Rispettiamo la scelta presa da Pablo – afferma – . L’abbiamo accettata e condivisa nonostante il dispiacere. In questi anni ha dato tutto per questa società, diventando prima di tutto una persona importante all’interno della famiglia Stings. Lo ringraziamo per il lavoro svolto, per i risultati raggiunti e per il legame creato con l’ambiente biancorosso. Mantova sarà sempre casa sua».