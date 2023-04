Basket Serie C/D – Il San Pio X vince l’ultimo derby con Viadana, Sustinente ko. Oggi Curtatone e Quistello

Mantova Il San Pio X vince l’ultimo derby della stagione regolare della C Silver battendo 56-54 (11-13, 28-26, 44-44) il Gruppo Saviola Viadana con il canestro decisivo dell’ex Maione. Il quintetto cittadino farà ora i play off Gold (sabato primo match a Pavia contro la Sanmaurese), mentre i rivieraschi giocheranno i play off promozione con prima trasferta a Bottanuco. Oggi alla Tea Arena (ore 18) ultimo match della stagione regolare per lo Junior Curtatone (c’è Lo, assenti Vukubrat e Coghi) contro la capolista Gilbertina Soresina già battuta all’andata e la mente rivolta ai play off.

Penultima giornata nel girone Verde della serie D e niente da fare per il Sustinente sconfitto nettamente in casa dalla capolista Tazio Magni Gussola. Il risultato finale, 49-85 (parziali 23-21, 33-40, 43-64), racconta di un match a senso unico, eppure i ragazzi di coach Morelli se la sono giocata alla pari fino all’intervallo lungo. «Nei primi due quarti siamo stati anche in vantaggio – dice il tecnico sustinentese – poi la compagine cremonese, forte a livello fisico e molto esperta, ha fatto la differenza. E’ comunque una sconfitta che non cambia nulla in termini di classifica».

Oggi tocca alla Negrini Quistello impegnata a Prevalle (ore 18) contro la Feraboli. L’obiettivo è interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive. «La squadra bresciana in casa è molto insidiosa – osserva coach Marco Borretti – proviamo a batterla, ma non sarà affatto facile». Rientra Negrini, ancora assenti Montresor, Morello e Zapata.