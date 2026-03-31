Basket serie C f – MantovAgricoltura sfida l’Ororosa

San Giorgio Per il MantovAgricoltura la serie C si sta avvicinando a grandi passi al termine della regular season: mancano tre impegni prima della chiusura, includendo la sfida di stasera contro l’Ororosa Bergamo. La partita, diversamente dal solito, si giocherà alle 20.15 al NeoLù di Lunetta. Per San Giorgio ci sarà poi la sosta in occasione delle festività pasquali prima dell’ultimo sprint finale. Reduci dalla sconfitta contro Rezzato, dopo il tentativo di rimonta, nell’ultimo quarto, le giocatrici di coach Stefano Purrone sono ora a 28 punti in classifica e al settimo posto. Le bergamasche dell’Ororosa, invece, si trovano appena alle spalle a quota 24 e la sfida nel girone di andata si era chiusa con una grande vittoria delle sangiorgine sul 47-66. L’obiettivo sarà dunque quello di rimettersi in carreggiata e riconfermare il risultato. Il presidente Antonio Purrone ha commentato così la sfida odierna: «La prestazione contro Rezzato non credo sia stata pienamente rappresentativa di quello che è il nostro potenziale. Le percentuali al tiro sono state piuttosto basse e ci sono aspetti su cui lo staff e le atlete hanno lavorato duramente per prepararsi alla partita che ci aspetta contro Bergamo. Sarà importante non sottovalutare l’avversario e non dare per scontato il risultato dell’andata: la classifica è piuttosto corta e le gare rimanenti non sono moltissime, motivo per cui è ulteriormente importante capitalizzare ogni singolo match». Come sempre l’ingresso alla struttura sarà gratuito e i social societari saranno aggiornato quarto per quarto sull’andamento della sfida.