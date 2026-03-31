Basket serie D4 – Una sola squadra al comando: il Gruppo Visioli BC

Casalmaggiore Una ventesima giornata di DR4 con parecchi big match in calendario ha visto il Gruppo Visioli Basket procedere con costanza e a ritmo serrato in vetta alla classifica, grazie alla vittoria sull’ostico campo dell’ASD Soresina (60-69 il risultato finale). Sale così a 19 il computo delle vittorie in campionato, con i casalaschi che non perdono dal lontano 29 ottobre 2025. Contemporaneamente in quel di Asola è andato in scena lo show dei padroni di casa che hanno annichilito l’ABC Mantova, seconda potenza del campionato, con un perentorio 93-67. “Una sola squadra al comando e questa è il Gruppo Visioli basket”, avrebbe detto il radiocronista Mario Ferretti, espressione che pronunciò durante la radiocronaca della tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia 1949, descrivendo la storica fuga solitaria del “Campionissimo” Fausto Coppi. La neo società di basket di Casalmaggiore ora guarda tutti dall’alto e si avvicina ai play off col vento in poppa. A Soresina, però, non sono state tutte rose e fiori: i locali hanno venduto cara la pelle e non hanno mai ceduto sotto i colpi dei casalesi che in più occasioni hanno provato ad accelerare sul +15, salvo poi farsi riprendere almeno in un paio di occasioni. Ma i biancoblu, quando la posta in palio comincia a scottare, trovano sempre il modo di trovare una soluzione davanti alle difficoltà. Archiviata la pratica Soresina, dove va registrato l’esordio del nuovo arrivato in casa Visioli BC, Tommaso Maffezzoli, la sosta di Pasqua cade a fagiolo per ritemprare le forze e prepararsi alle prossime sfide coi mantovani di Curtatone (lunedì 13 aprile) e Mantova (venerdì 17 aprile in casa).