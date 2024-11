Incontro di quartiere in Valletta Valsecchi, lavori Aqua e tifosi molesti?

MANTOVA Durante l’incontro di ieri presso il quartiere Valletta Valsecchi, la Giunta di Mantova e i rappresentanti di Tea Aqa hanno illustrato ai residenti il progetto di riqualificazione che interesserà via Luzio e via 8 Marzo, per poter rendere attuabile la rotatoria e i sottopassi stradali di Porta Cerese. L’avvio dei lavori è previsto per l’11 novembre, quando si inizierà con la chiusura dell’incrocio tra via Luzio e via 8 Marzo: i residenti potranno accedere solo a piedi, mentre il traffico veicolare sarà interdetto, per questa prima fase, per circa tre settimane. Durante l’assemblea, i cittadini hanno espresso forti preoccupazioni su temi centrali per il quartiere, tra cui la disponibilità dei parcheggi, la salvaguardia delle radici degli alberi e la sicurezza durante le partite di calcio, poiché il quartiere ospita spesso tifosi avversari, causando disagi alla viabilità. La Giunta ha rassicurato i presenti, confermando che si lavorerà per trovare soluzioni che preservino il verde pubblico e garantiscano la sicurezza del quartiere, con particolare attenzione all’illuminazione e agli spazi ciclopedonali, affinché la mobilità risulti fluida e sostenibile. Abb