Calcio Promozione – Marcolini avverte l’Asola: “Ospitaletto brutto cliente”

Asola Con il pareggio senza reti di domenica in casa della Voluntas Montichiari, l’Asola ha interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive nelle ultime gare del girone di andata. Ne parliamo con il direttore sportivo biancorosso, Pierluigi Marcolini. «Domenica a Montichiari – dice il dirigente – su un sintetico molto morbido che ha messo in difficoltà qualche nostro giocatore, ci è stato annullato un gol per un fuorigioco inesistente e non ci è stato concesso un rigore parso chiarissimo a tutti men che al direttore di gara. Capita. Non sono abituato a lamentarmi degli arbitri, anche perché sono del parere che gli episodi negativi e quelli positivi alla fine del campionato si compensino. A parte questi episodi, la squadra non ha mai corso rischi in difesa, a differenza delle ultime prestazioni della prima parte del campionato, e ha costruito buone azioni offensive nonostante l’assenza del play Scalvenzi alle prese con malanni di stagione. Si è mosso bene anche il nuovo acquisto Chiari, che può giocare su tutta la linea difensiva e che col pallone tra i piedi sa sempre cosa fare».

«Ora – continua il diesse – ci aspettano due gare molto difficili: domani in casa con l’Ospitaletto e poi trasferta a Goito contro lo Sporting Club. L’Ospitaletto è squadra che in estate veniva considerata una protagonista assoluta. In questo momento è un po’ indietro rispetto alla prima della classe, ma in panchina, nelle scorse settimane, è arrivato Beccalossi, lo scorso anno in Eccellenza, assieme a cinque giocatori di prima grandezza per la categoria. Sarà una grossa battaglia. Come sicuramente lo sarà la gara della domenica successiva a Goito».

All’andata, come si ricorderà, la gara di Ospitaletto terminò 2-1 per gli asolani. Vittoria biancorossa (1-0) anche nel derby contro lo Sporting. Per la gara di domani mister Tavelli avrà a disposizione Scalvenzi (assente domenica), punto interrogativo per Maraldo e Buoli alle prese con malanni di stagione.