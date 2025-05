Basket serie C m – Artes SPX, il bilancio di Cavalli: “Annata tribolata, ma ci siamo tolti parecchie soddisfazioni”

Mantova La stagione dell’Artes SPX Mantova si è chiusa con la sconfitta in gara-2 dei quarti di finale play off contro Bottanuco. Un epilogo che lascia l’amaro in bocca alla squadra, allo staff tecnico e a tutte le componenti della società, ma che non cancella l’impegno e la crescita mostrata dal gruppo nel corso di tutta l’annata.

Dopo un avvio difficile, i biancorossi sono diventati una delle squadre da battere nel proprio girone, terminando la stagione regolare da primi in classifica nel proprio girone e da imbattuti nelle gare casalinghe.

Il presidente Diego Cavalli riflette sul campionato: «È stata un’annata tribolata, non lo nascondo, ma ci siamo tolti anche diverse soddisfazioni. Abbiamo concluso al primo posto in classifica la stagione regolare e siamo riusciti ad aggregare ancora di più le famiglie. Il passaggio al PalaSguaitzer ci ha permesso di ampliare ulteriormente il nostro pubblico e di appassionare tante persone. Ci siamo radicati ancora di più nel nostro territorio, con tanti tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta, anche nella gara-2 contro Bottanuco».

Resta il disappunto per l’esito dei play off, che non hanno premiato l’Artes: «Certamente dispiace essere usciti così presto – ammette il presidente Cavalli – . Ma bisogna anche riconoscere che Bottanuco è stato più forte di noi nei due confronti».

Si passa ai ringraziamenti. L’elenco è lungo, a testimonianza di una stagione comunque positiva: «Ringrazio Ciro Tosetti, che è sempre più un grande punto di riferimento per la nostra società. In un momento difficile si è caricato di una responsabilità importante, riunendo il gruppo e ricreando sintonia nella prima squadra, pur proseguendo i suoi impegni con le squadre giovanili. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto, i giocatori, lo staff tecnico e ogni componente della società. E ringrazio anche tutte le realtà imprenditoriali che ci sono state vicino e che continuano a credere nel nostro progetto».