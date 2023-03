Basket serie C Silver – Il San Pio X fa festa con l’Excelsior. Viadana, prova del nove

Mantova Per l’undicesima di ritorno, stasera al Dlf il San Pio X riceve l’Excelsior Bergamo (ore 21.15, arbitri Fusardi di Roncadelle e Prandolini di Brescia). La squadra di Marco Gabrielli, insieme alla Gilbertina Soresina, è già certo della promozione nella C unica. A breve è atteso dalle sfide con le altre promosse degli altri gironi per determinare classifica di merito e campione regionale. «Per noi la gara di stasera sarà una festa – spiega il presidente Diego Cavalli – Un meritato traguardo, centrato da un gruppo formidabile e da uno staff tecnico di prim’ordine. E vogliamo vincere anche stasera».

Domani sera a San Martino in Strada (ore 20.45, arbitri Molteni di Cantù e Giulia Tomasello di Origgio) il Gruppo Saviola Viadana va in campo contro il Somaglia, in una sfida delicata per i play off-Silver. «Siamo in un buon momento e dunque ce la possiamo giocare, anche se la sfida è complessa – afferma il presidente Massimo Pizzetti – contro una compagine in forma e cresciuta nel corso della stagione. La posta in palio è alta per entrambe: per la miglior posizione di ingresso nei play off». Panchina corta per i rivieraschi, sicuro assente Castoldi e incerto Mezavilks che ha un problema a un polso: potrebbe andare in panchina ma è a corto di allenamenti.

Chiude domenica alla Tea Arena (ore 18, arbitri Amighetti di Verolanuova e Marco Ghidini di Azzano Mella) lo Junior Curtatone che ospita il Gussago. «Dopo due sconfitte di fila – afferma coach Alberto Bortesi – dobbiamo ritornare a vincere per ritrovare fiducia e morale».