Basket serie C Silver – San Pio X e Viadana con vista play off

Mantova Ultima di ritorno in questo fine settimana nel girone Verde di Classificazione. Due le virgiliane che accedono ai play off, San Pio X e Almac Viadana, resta in questa categoria lo Junior Curtatone, mentre scende in D la Negrini Quistello. Subito in campo stasera al Dlf (ore 21.15, arbitri Giazzi di Ceresara e Virginia D’Amone di San Giorgio) il San Pio X capolista che affronta Ombriano. Assente Asan, squalificato per tre gare, Il quintetto di Gabrielli cercherà di riscattare la sconfitta del precedente turno a Bottanuco. La vice capolista Almac Viadana è di scena domani a San Martino in Strada, ospite del Somaglia (ore 20.45, arbitri Coffetti di Bergamo e Amighetti di Verolanuova). «Contro la compagine lodigiana non possiamo fare calcoli – afferma il presidente Massimo Pizzetti – Dobbiamo cercare di fare la nostra partita e cogliere il successo che ci consente di chiudere secondi. C’è il rischio in caso di sconfitta di terminare quarti». Sempre domani lo Junior Curtatone chiude la sua stagione con l’ostico Villasanta (ore 20, arbitri Bernardelli di Curtatone e Codola di Rudiano). «Vogliamo chiudere nel migliore dei modi una stagione molto travagliata – afferma coach Alberto Bortesi – Abbiamo centrato l’obiettivo della salvezza, ma resta il rammarico perché non siamo riusciti ad approdare ai play off, nonostante i trenta punti centrati». Si è di nuovo infortunato Carpi. Sempre domani sera (ore 20.30, arbitri Rossini di Manerbio e Abdulaye di Botticino) la Negrini Quistello a Bergamo con la Blu Orobica disputa l’ultima gara in questa categoria, essendo col Monza retrocessa in D. «Dobbiamo fare del nostro meglio – osserva coach Notari – E’ mia intenzione dare spazio ai più giovani».