Basket serie C Silver – Jb Curtatone sogna il poker. Trazzi: “Andiamo a giocarcela”

CURTATONE Secondo impegno consecutivo in trasferta per lo Junior Curtatone. La squadra di Stefano Trazzi sarà ospite stasera a Ospitaletto della compagine bresciana di Peli, che si presenta forte di tre successi di fila e staccata di quattro lunghezze dal trio di testa (ore 21, arbitri Parolini e Bignotti di Carugate). Un trio che oltre a Manerbio e Verolanuova comprende proprio i virgiliani, che all’andata al PalaSiglacom vinsero per 89-82. «Loro forti ma anche Curtatone non è da meno – afferma coach Stefano Trazzi -, visto che da tre turni centriamo il successo. Nell’ultima gara disputata a Colorno abbiamo mandato ko Casalmaggiore, cogliendo la prima vittoria in trasferta che ha dato morale alla squadra, finalmente concreta anche lontano dal PalaBoschetto. Sappiamo in partenza che a Ospitaletto ci attende una gara difficile, molto impegnativa contro una compagine in serie positiva da tre giornate. Forse non ha reso come dai pronostici iniziali, ma resta pur sempre una compagine ostica. Noi non siamo da meno e ce l’andiamo a giocare, consapevoli della forza del quintetto bresciano, ma consapevoli al contempo delle nostre possibilità e della nostra forza. Proveremo a cogliere un altro successo, non sarà facile ma ci proviamo».

Qualche problema per Cacciatori, che alla fine comunque dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Trazzi. Stasera (ore 21.15 ) è in programma anche Manerbio-È Più Casalmaggiore.

Per quanto concerne la Negrini Quistello di Marco Gabrielli, domani sera a Verolanuova (ore 20.30) è ospite del Lic Sas Pellico: la compagine del presidente De Biasi è in serie negativa da sei turni.