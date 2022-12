Basket Serie C Silver – San Pio X con l’Excelsior. Viadana per il riscatto, Curtatone vuole il tris

MANTOVA Le tre compagini mantovane andranno tutte in campo domenica, nell’undicesima giornata di andata nel girone Rosso. Il San Pio X di Marco Gabrielli, dopo la vittoria di stretta misura nel precedente turno al Dlf su Gussago, è ospite a Bergamo di Lux Excelsior, staccata di dieci lunghezze dal quintetto cittadino, capolista con la Gilbertina Soresina a quota 18 (ore 18, arbitri Cantarini di Annicco e Sentati di Cremona). Gli orobici vantano nelle proprie fila il 44enne Chiarello che ha giocato in serie A2 e B e possono essere temibili in diversi momenti della gara, giocando in casa. «Affrontiamo una squadra tosta – osserva il presidente Diego Cavalli -, ma direi che anche noi lo siamo come gruppo. Andiamo tranquilli a disputare la nostra partita. Il torneo è lungo e nessuno ti regala nulla: lo abbiamo visto con Gussago che sembrava team più alla portata, e invece ci ha fatto soffrire fino alla fine». Asan e Mauceri hanno recuperato dagli acciacchi.

Dopo la sconfitta incassata a Chiari col Pentavac, domenica al PalaFarina (ore 18, arbitri Cassago di Brescia e Marco Ghidini di Azzano Mella) il Gruppo Mauro Saviola Viadana se la vede con i lodigiani di Somaglia. «Sulla carta sembra facile – spiega il presidente Massimo Pizzetti – ma la gara va giocata sul campo». Assente Prati, El Ibrahimi è squalificato per due turni, anche se la società ha fatto reclamo. Ceron e Gardani hanno problemi fisici e potrebbe rientrare Defant.

Archiviati i due successi consecutivi alla Tea Arena contro Somaglia e Monteclarense Montichiari, la Tea Junior Curtatone è di scena a Gussago contro lo Yes Basketball (ore 18, arbitri Lera di Brescia e Andrea Borretti di Azzano Mella). Di poche parole coach Alberto Bortesi: «Gara dura quella che ci attende, ma dobbiamo cercare di confermare quanto di positivo abbiamo fatto sino ad ora e anche dopo le due partite vinte davanti al nostro pubblico».