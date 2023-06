Canneto: colpito in faccia da un gancio, operaio in ospedale

CANNETO SULL’OGLIO Un operaio di 48 anni è finito all’ospedale di Mantova dopo essere stato colpito in pieno volto dal gancio di un carroponte. L’infortunio sul lavoro si è verificato ieri poco dopo le 16 nello stabilimento della Ofar, una ditta che si occupa di forgiatura la cui sede si trova lungo la provinciale 4, tra Canneto e Casalromano.

In pratica, da quanto è stato ricostruito fino a questo momento, per motivi non ben chiari il gancio ad un certo momento sarebbe rimasto bloccato durante le operazioni di movimentazione di un manufatto. Il 48enne, che a quanto pare stava lavorando con un collega, si sarebbe allora messo al lavoro per fare in modo che il macchinario potesse ricominciare ad operare. Durante i tentativi di sblocco, però, il carroponte avrebbe improvvisamente ripreso a funzionare e il gancio, trainato dai cavi, si sarebbe spostato in modo improvviso andando a colpire l’operaio in pieno volto.

A quel punto sono subito scattati i soccorsi. Mentre i colleghi prestavano i primissimi soccorsi, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats che stanno ora svolgendo gli accertamenti del caso. L’operaio è stato poi portato al Poma in codice giallo.