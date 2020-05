Basket serie C Silver – Ufficiale: Viadana riparte da coach Tellini

VIADANA Ora c’è l’ufficialità. Denis Tellini resta anche per la prossima stagione capo allenatore del Viadana, ancora impegnato nella C Silver. Conferma meritata per l’ottimo lavoro svolto con la prima squadra in tutti questi anni di permanenza in riva al Po. Nell’ultima stagione conclusasi in anticipo per l’emergenza Coronavirus, il quintetto rivierasco, nonostante i molti infortuni, aveva racimolato nel girone A 26 punti come la Negrini Quistello ed era in piena corsa per i play off. «Tellini ha avuto da me precise garanzie – afferma il presidente Massimo Pizzetti – Gli è stato riconosciuto l’ottimo e proficuo lavoro che ha svolto anche con le giovanili». Replica Tellini: «Avere la conferma dopo quello che è successo col Coronavirus dimostra la reciproca stima tra me e il presidente». Tellini era anche coach dell’Under 18 con Marino Caramanti vice e assistente di Max Rossi nella 15. Gianluca Barilli è stato confermato alla guida della U13 e come responsabile del minibasket.