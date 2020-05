Basket serie C Silver – Asola conferma Sartora e ritrova Zanini vice

ASOLA I Lions Asola completano lo staff tecnico. Dopo l’addio di Simone Fichera, il ruolo di vice allenatore per la prima squadra di C Silver sarà ricoperto da Alan Zanini, storico vice del basket asolano, che nella passata stagione si era preso un periodo di riposo dalla pallacanestro. Alan affiancherà il nuovo allenatore Alessandro Tusa.

Per quanto riguarda la rosa, seguendo le indicazioni dei due tecnici, la prima riconferma è stata quella di Marco “Bruce” Sartora, vero e proprio pilastro della squadra asolana nelle ultime tre stagioni e vincitore del premio come migliore marcatore dell’annata 2018-2019 del girone A di C Silver regionale. Il gm Gianni Ravera non ha dovuto faticare molto a convincerlo ad accettare un altro anno con la casacca del Ladyleaf-Tomasi Auto, grazie al fatto che si sente a casa tra le mura del PalaMessaggerie del Garda di Casalmoro e punta ad essere sempre più leader della formazione asolana.