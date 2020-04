MANTOVA Il mondo del calcio Uisp è in lutto per la scomparsa di Guido Peccini, storico dirigente del Treviso calcio a 8, altra vittima del Coronavirus. «Eri molto più di un dirigente – scrivono gli amici della società – eri e sempre sarai uno di noi. Ricordando i nostri abbracci ad ogni gol, ogni tua corsa in campo ad ogni infortunio, sei e sempre rimarrai parte della nostra grande famiglia. Il Treviso perde un amico. Riposa in pace caro Guido, nessuno ti toglierà mai dal nostro cuore».