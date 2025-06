Basket U19 – Finale Nazionale Gold, gli Stings si giocano la semifinale con Ozzano

Curtatone L’Under 19 degli Stings, alle ore 18, a Collegno affronterà Ozzano nei quarti di finale della Finale Nazionale Gold. Il quintetto guidato da Pablo Romero ha conquistato l’accesso alla fase conclusiva in terra torinese vincendo la Conference Uno a Isernia, superando prima Jesi e poi i padroni di casa della New Fortitudo. Dal canto suo, la compagine bolognese di Ozzano ha prevalso nei quarti, disputati a Corneliano d’Alba, Genova, poi Valsugana Pergine e infine l’Academy Virtus Ragusa nella finale della propria Conference. «Fine settimana caldo in tutti i sensi per quanto ci riguarda – afferma il presidente Angelo Pinzi – La nostra gara contro i felsinei di Ozzano è da dentro o fuori, comprensibile che la tensione sia altissima. I ragazzi, comunque, si sono allenati con il massimo impegno: sono pronti e fiduciosi. L’obiettivo è vincere per conquistare la semifinale», La gara è in programma domani alle 18.30 contro la vincente del match tra Val di Ceppo Perugia e Cernusco sul Naviglio. L’altra semifinale, sempre domani ma alle ore 16, vedrà opposte le vincenti dei quarti F. Francia Zola Predosa-Livorno e Basket 2000 Reggio Emilia-Azzurra Trieste. Domenica si disputeranno le finali: alle ore 16 per il 3° posto e alle 18 per il titolo italiano Under 19 Gold.