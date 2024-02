Calcio Promozione – L’Asola si illude con Chiari, ma la capolista Vighenzi mette la freccia nella ripresa

Sirmione Gran bella partita tra Vighenzi e Asola: i biancorossi mantovani vanno per primi in vantaggio, ma alla fine devono soccombere sotto i colpi della prima della classe. Non proprio una sconfitta indolore, ma il team di Franzini conserva comunque il quinto posto.

Parte fortissimo l’Asola. All’8’, su corner di Buonaiuto, la palla schizza sul palo ed esce. Passano 4 minuti e i biancorossi passano. Altro corner di Buonaiuto, palla sul secondo palo dove Chiari incrocia di testa e insacca lo 0-1. La reazione della Vighenzi è rabbiosa e al 27’ perviene al pareggio, ancora su azione d’angolo: Diodato stacca più alto di tutti e incorna il pallone all’incrocio. Nel finale di tempo si fa vedere ancora l’Asola con una punizione di Bovi che il portiere intercetta in tuffo vicino al primo palo. Nella ripresa è la Vighenzi a scattare meglio dai blocchi. Al 54’ Grazioli si libera bene in area e mira all’angolino basso: Marcolini para da campione. Due minuti dopo, Diodato raccoglie una palla vagante al limite e spacca la traversa. Spinge forte la squadra di casa. Al 59’ ci vuole un’altra paratona di Marcolini per sventare la conclusione di Pavoni. Ma l’Asola non resta a guardare e al 65’ confeziona una bella opportunità sull’asse Chitò-Buonaiuto con volée del secondo e palla di poco alta sulla traversa. Al 69’ Marcolini respinge una punizione da sinistra sulla testa di Brunelli, che in tuffo insacca il 2-1. Passano tre minuti e Buonaiuto non trova lo specchio su assist di Spagnoli. L’Asola prova l’ultimo disperato assalto, ma scopre il fianco al contropiede della Vighenzi, che chiude i conti al 90’ con volata di Pavoni sulla destra e tap-in vincente di Grazioli. Finisce 3-1.

RISULTATI 22a GIORNATA

Vighenzi-Asola 3-1

Rezzato Dor-Borgosatollo 0-2

Union Team Marmirolo-Cellatica 0-0

Orsa Iseo-Cividatese 1-3

San Lazzaro-La Sportiva Ome 1-2

Suzzara-Lodrino 0-2

Vobarno-San Pancrazio 4-1

Sported Maris-Sporting Brescia 2-2