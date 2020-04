Baroni: plauso alla Regione per il “bando abbattimento tassi” a favore di imprese e aziende agricole in cerca di liquidita’

MANTOVA Sburocratizzazione e aiuti concreti in tempo reale alle imprese lombarde in difficoltà: anche in qualità di componente della Commissione Agricoltura della Camera, l’on. Baroni plaude alle misure adottate dall’assessore alle Attività produttive di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, di concerto con il collega Rolfi (Agricoltura) e UnionCamere: provvedimenti utili ad assicurare liquidità agli imprenditori. Dal 29 aprile sarà infatti possibile accedere a un bando che abbatte gli interessi fino al 3%, riconoscendo inoltre una copertura del 50% dei costi di garanzia. Possono beneficiare del contributo le imprese che in quest’ambito, a far tempo dal 24 febbraio, abbiano stipulato o stipulino contratti di finanziamento per operazioni di liquidità (importo minimo 10mila euro, durata da 12 a 36 mesi). La dotazione finanziaria del bando è di 11.600.000 euro, coperti da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa; una quota di 500mila euro è destinata alle imprese del settore agricolo. “E’ la seconda linea di intervento in questa direzione” sottolinea Baroni “dal momento che la Regione era già intervenuta concedendo 450mila euro a 75 aziende agricole lombarde, 44 delle quali nella sola provincia di Mantova, a riprova di una vocazione agricola importante”. L’obbiettivo è incentivare gli investimenti, nella consapevolezza che saranno le aziende lombarde a guidare la ripartenza del Paese. L’assegnazione del contributo avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; ulteriori informazioni sui siti web delle Camere di Commercio e di Unioncamere (www.unioncamerelombardia.it). “In attesa che anche il governo centrale si decida a intervenire concretamente, assicurando alle imprese una liquidità che non arriva” conclude Baroni “Regione Lombardia è già alla fase 2 con provvedimenti semplificati, agili e subito disponibili per le imprese”.