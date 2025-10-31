Bocce – Faccin e Cappi sugli scudi a Castellucchio

Castellucchio Sabato scorso, sulle corsie di Castellucchio davanti a una bella cornice di pubblico, si sono svolte le finali del 23° Memorial Soci Scomparsi. Gara regionale, serale, separata alla terza partita, organizzata dalla Bocciofila Peschiera Francesco Castellucchio. Partite di semifinale e finale con l’esito fino all’ultima boccia giocata, dove Enrico Ballista sull’11 pari, e con ancora una boccia a disposizione, giocando l’ultima in accosto, ha tamponato quella degli avversari e, al posto di fare il dodicesimo punto per vincere la gara, l’ha persa: partita finita con una stretta di mano agli avversari. Primi classificati, Remo Faccin-Massimo Cappi della Villapomese, al secondo posto, Enrico Ballista-Devis Lodi Rizzini della Rinascita Carpenedolo Brescia. Terzi e quarti classificati, Giampiero Bonfrisco-Alessandro Toso della Voltese e Francesco Omodei-Fabio Saraceni della Solferino Bocce. Dal quinto all’ottavo posto, Pierpaolo Marini-Enrico Pincella dell’A.R.C.I. Gonzaghese, Roberto Tarocco-Angelo Tenero dell’Old Vigasio Verona, Massimo Tessari-Massimo Dicembrini dell’A.R.C.I. Gonzaghese, Sauro Fontanini-William Soragna della Suzzarese. Direttore di gara, Stefano Morandi. Le premiazioni, con la partecipazione del delegato Ferruccio Zanini, sono state condotte dal presidente Virginio Pellegri, che in veste di arbitro federale ha anche collaborato con il direttore di gara nell’arbitrare le partite, finale compresa. Intanto da lunedì prossimo a venerdì 7 novembre si terrà il 24° Trofeo Città di Pegognaga.