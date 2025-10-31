Calcio 3a Categoria – Casteldariese, ostacolo San Giorgio. Storti: “Diamo continuità ai risultati”

Castel d’Ario Un altro esame ad alta quota per la Casteldariese, reduce dal roboante 5-0 rifilato al Pomponesco nell’ultimo turno di campionato. Un successo che ha interrotto la corsa dei rivieraschi ed costato loro il primato nel girone mantovano di Terza e ha rilanciato in pieno le ambizioni bianconere. Domenica la formazione di Marzio Storti sarà di scena a San Giorgio, seconda in classifica insieme a Solferino e Pomponesco. Si preannuncia quindi una sfida di grande interesse, anche per il duello a distanza tra i due bomber Pereira e Menegollo, quest’ultimo reduce da una prova straordinaria con quattro reti. «Affrontiamo un’altra compagine – commenta mister Storti – costruita per puntare al successo finale. Da parte nostra avremo l’obiettivo di dare continuità ai risultati e confermare quanto di buono visto domenica scorsa. La vittoria col Pomponesco è meritata: abbiamo dominato». Il tecnico dovrà però fare i conti con due assenze certe: Pavesi e Veronesi non saranno della partita.