Ciclismo – Domani a Gazoldo torna il “Memorial Coffani”

Gazoldo degli Ippoliti Il ciclismo in rosa a Gazoldo degli Ippoliti e i Giovanissimi, invece, a Levata (Curtatone). Questo fine settimana proporrà appuntamenti di grande rilievo. A dare spettacolo a Gazoldo degli Ippoliti, nel Memorial Alberto Coffani, giunto alla sua 20ª edizione, saranno domani le Esordienti donne e le Allieve. In cabina di regia di questa manifestazione vi saranno i dirigenti del Pedale Castelnovese che disporrano del patrocinio del Comune, del Comitato provinciale Fci e del Coni di Mantova.

La competizione gazoldese, prevista su un circuito di 3 km che le Esordienti percorreranno otto volte, 24 km, mentre le Allieve 14 volte, 42, sarà valida quale atto di apertura della prima edizione del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio”. Sulla linea di partenza, prevista alle 9, per le più giovani e alle 10 per le altre, e posta come lo striscione d’arrivo dinanzi alla sede del Comune, si porteranno più di centoventi atlete suddivise nelle tre categorie. Tra le Esordienti possibili protagoniste saranno le mantovane Maria Acuti della Valcar, Irene Ferrari e Gloria Vezzosi, Marina Filimon e Sara Moreni del Gioca in bici Oglio Po. Sempre alle 9, ma a Levata (Curtatone) saranno i Giovanissimi, oltre 100, compresi i mantovani del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, del Mincio Chiese e dello Sporteven, a divertire ed entusiasmare gli sportivi presenti sul circuito di circa 1 km. Un tracciato pianeggiante che però consentirà ad ognuno dei partecipanti di dare il massimo per ottenere il risultato desiderato. A coordinare ogni momento del Trofeo Comune di Curtatone saranno i dirigenti del team presieduto da Roberto Tagliati. L’appuntamento sarà valido quale prima tappa del Trofeo Allgor Tatobike che si svilupperà nell’arco di quattro gare. Sempre domani, ma fuori dai confini provinciali gareggeranno gli Esordienti a Nuvolento (Bs), a Novi (Mo) gli Allievi, a San Martino della Battaglia (Bs) e a S. Egidio alla Vibrata (Te) gli Juniores. (b)