Bocce – Trofeo Tosetti, Allocca-Malvezzi secondi

MANTOVA Si è chiuso il 4° Trofeo Tosetti, ultima competizione dell’anno sportivo F.I.B. nel calendario del Comitato di Mantova. Gara, regionale, serale, organizzata dalla Società Bocciofila Pegognaghese, con partite di qualificazione che si sono svolte da lunedì 29 settembre a giovedì 2 ottobre, sulle corsie di Pegognaga e Gonzaga, con finali su quelle di Pegognaga venerdì 3. Sul gradino più alto del podio con l’oro sono saliti Vanillo Sghedoni-Fausto Silingardi, portacolori della Campagnolese (Re). Al secondo posto Pasquale Allocca-Carlo Malvezzi della Villapomese e bronzo a pari merito per il terzo e quarto posto a Luca Nadini-Paolo Bolognesi della Baldini Stm (Bo) e Dino Fontana-Bonifazio Mattioli della Sammartinese (Re). Dal quinto all’ottavo posto: Enrico Marchini-Mauro Sinigaglia dell’Arci Gonzaghese, Guido Bnà-Sergio Tonini della Suzzarese, Salvatore Sarcone-Nicola La Monica della Castelnovese (Re) e Luca Guidotti-Luca Avanzi (assenti alle finali) della Mamma Mia (Mo). Direttore di gara: Riccardo Iori. Le premiazioni sono state condotte dalla presidente Paola Mazzali con Luciano Mora.