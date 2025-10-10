Pugilato – Antonio Mondillo sfida Capuzzi nella “bella” al palasport di Rezzato

MANTOVA Stasera sul ring del palasport San Carlo di Rezzato, in provincia di Brescia, torna in azione il peso massimo leggero professionista della Boxe Mantova Antonio Mondillo, impegnato sulla distanza dei sei round contro il pugile di casa Alessandro Capuzzi. Un avversario che l’allievo del maestro Bruno Falavigna (assistito dal procuratore sportivo Francesco Ventura) conosce bene, in quanto i due si sono già affrontati due volte: l’11 ottobre del 2024 a Porto Mantovano da dilettanti, con la vittoria ai punti di Mondillo, e lo scorso 24 luglio in piazza Broletto nel Memorial Lasagna nell’esordio da pro del mantovano, con la vittoria per ko alla sesta e ultima ripresa di Capuzzi, che in quel momento era in svantaggio nei cartellini dei giudici. Un confronto tra la tecnica (di Mondillo) e la potenza (di Capuzzi), che costituisce un grande classico del pugilato.

Stasera la “bella”, una sfida decisiva che il 25enne mantovano originario di Napoli ha voluto accogliere fin dal primo momento con grande entusiasmo. Per lui è l’occasione di iniziare a raccogliere, anche tra i professionisti, le stesse soddisfazioni vissute tra i dilettanti, quando è stato per anni componente stabile della Nazionale e ha conquistato per due volte la medaglia d’argento ai Campionati Italiani. Determinazione, spirito di sacrificio e passione lo hanno sempre contraddistinto. Ora guarda con fiducia a questa nuova tappa, pronto a dare tutto sul ring per lasciare il segno anche a livello pro.

‘Mondillo-Capuzzi III’ andrà in scena intorno alle ore 20.30 e sarà il terzo dei sei incontri professionistici della grande serata organizzata dalla Promo Boxe Italia. L’inizio, previsto alle ore 19.30, vedrà protagonista un altro pugile del Team di Ventura che ha combattuto quest’estate in piazza Broletto: il superwelter romagnolo Amin Boutartour, che affronterà Ciro Romano. Il ‘clou’ della serata, con inizio della diretta Raisport dalle ore 22, sarà l’attesissima sfida valevole per il titolo italiano dei pesi welter tra Michele De Filippo e Antonio Licata.