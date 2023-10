Calcio a 5 Serie A – Coppa Divisione: Saviatesta ok contro il Bissuola (6-2)

MESTRE Dopo la vittoria contro il Padova di martedì, il Saviatesta ieri ha vinto anche il secondo match di Coppa Divisione contro il Bissuola e si è così qualificato per i 32esimi. I biancorossi si sono imposti 6-2.

Partita equilibrata nel primo tempo, che ha visto i padroni di casa andare in vantaggio con Boscolo, a cui ha risposto Donadoni. Il Saviatesta, come da regolamento di Coppa, ha schierato tanti giovani che non sempre sono riusciti a tenere testa ai mestrini, che sono tornati in vantaggio con Furlanetto, prima del secondo gol di Donadoni che ha chiuso la prima frazione sul 2-2. Tutt’altra musica nel secondo tempo. Il Mantova è riuscito a far valere le proprie qualità con alcuni giocatori d’esperienza, su tutti Donadoni, che si conferma tra i più in forma del momento. L’autogol di Palma ha spianato la strada ai biancorossi, che hanno poi dilagato con le reti di Cataldo, ancora Donadoni e Silveri. Come detto, il Saviatesta passa al turno successivo e mister Milella è soddisfatto. «Partita ben giocata – ha commentato – di fronte avevamo una squadra organizzata che lo scorso anno ha puntato alla Serie A2. La Coppa Divisione non può essere un obiettivo per noi, ma la sfrutteremo per far crescere i nostri giovani. Ora testa al campionato. Donin sta facendo molto bene in Nazionale e speriamo abbia energie anche per affrontare il Pomezia. Sarà una gara molto difficile e vogliamo fare bene».