Calcio Terza Categoria – Il Casalromano torna dopo due anni di assenza

CASALROMANO Dopo due stagioni di assenza, quando il titolo di Promozione era stato ceduto al Suzzara, torna in categoria il Casalromano, che riparte dalla Terza Categoria e sarà una delle new entry mantovane assieme alla Piccola Atene e al Suzzara B. Sabato sera c’è stata la presentazione dell’organico. Qualche defezione per il periodo di vacanza, ma l’organico, affidato a mister Perfetto, deve essere ancora integrato da qualche innesto: al momento interessano due atleti della Castellana, Kevin Della Lana e Vincenzo Martellino rientrato dal prestito allo Sporting Club. «Oltre alla presentazione della squadra – afferma trainer Perfetto -, siamo subito scesi in campo, giocando una partitella. Un primo momento di aggregazione per iniziare a fare gruppo, visto che la squadra è nuova».