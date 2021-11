Boxe – Mantova Ring, Froldi vince a Viadana

Porto M. Prosegue il buon momento di Nicholas Froldi. Il forte 16enne (youth 62kg) della Mantova Ring, sabato scorso, è stato protagonista di uno degli otto incontri interregionali nell’ambito della riunione, organizzata alla Lavadera a Cogozzo di Viadana, dal Boxing Club Southpaw. Ha vinto contro Gianmarco Scaroni, 17 anni del Lavadera Boxe Team Avosani (youth 64kg). Match scorbutico, ma che alla fine è riuscito a portare a casa. Secondo successo consecutivo per lui nel giro di una settimana, dopo quello di sabato 20 al Memorial Attilio Lasagna, svoltosi alla palestra Boni. Soddisfatto ovviamente il maestro Massimo Di Padova. Prossimo appuntamento per la Mantova Ring il 12 dicembre a Guastalla. (c)