Boxe – Presentata alla “Boni” la riunione del 13 luglio sul Te

Mantova Torna la nobile arte in occasione dell’Arcifesta sul Te. Con l’organizzazione della Boxe Mantova e del procuratore Francesco Ventura in collaborazione col Comune di Mantova e Arci Mantova. La riunione pugilistica, che non ha potuto avere la solita location di Piazza Broletto, è stata spostata nella serata di mercoledì 13 luglio al Te con primo colpo di gong fissato per le ore 20.30. La kermesse è stata presentata ieri alla palestra Boni dal procuratore Ventura, dal maestro Bruno Falavigna (Boxe Mantova) e dal consigliere comunale con delega allo sport Fabio Madella. Ci si è mossi fra le tante riunioni del periodo e la difficoltà di reperire pugili, ma alla fine sono stati programmati quattro incontri di dilettanti con due rappresentanti della Boxe Mantova e due della Mantova Ring, senza escludere la possibilità di allargare all’ultimo il numero degli incontri. Clou della serata i due match di professionisti che si preannunciamo molto combattuti. Nella categoria superwelter si sfidano, per la semifinale del Trofeo delle Cinture FPI, Marco Balducci e Patrizio Moroni. In chiusura di riunione per la categoria massimi leggeri si sfideranno Ovidiu Enache e Morike Oulare. Il Consigliere Madella ha confermato l’appoggio del Comune a manifestazioni sportive di questo tipo e non sarà banale la location del Te nel momento in cui si lavora per cambiarne l’aspetto. Ventura e Falavigna hanno sottolineato l’impegno profuso per allestire la riunione pur tra qualche difficoltà. L’ingresso sarà gratuito. La Boxe Mantova farà debuttare Rei Gabrieli, 17 anni, e Lorenzo Berna (20 anni). Assente invece causa grave infortunio negli ultimi giorni Antonio Mondillo. Per la Mantova Ring combatteranno Vittorio Gaioni, 15 anni, e Serjo Koka, 20 anni. Rimandato, per mancanza di avversari, l’esordio del nipote e figlio d’arte Matteo Di Padova. Presenta la manifestazione Giulio Giovannoni con miss ring Aurora.

Sergio Martini