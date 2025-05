Calcio 1a Categoria, 3° turno play off – Doppio Moreni: la Rapid Olimpia è (quasi) in Prima

Cologne (Bs) La Rapid Olimpia parte forte nel triangolare regionale del terzo turno play off di Seconda Categoria, sbancando Cologne con un netto 2-0 che profuma d’impresa. E di promozione. La formazione mantovana, accorta e cinica, regge nel primo tempo gli assalti dei padroni di casa e nella ripresa piazza un micidiale uno-due firmato dalla coppia Pasetti (assist)-Moreni (doppietta), portandosi in vetta al girone. Forte di un ottimo ranking, grazie al secondo posto in regular season, la Rapid Olimpia con questa vittoria ha compiuto un passo decisivo verso la Prima Categoria. Per la festa sul campo l’appuntamento è fissato a domenica 8 giugno e al match interno contro l’Accademia Gera d’Adda.

Ma torniamo alla gara di ieri, tutt’altro che una passeggiata. In avvio sono i bresciani a provarci di più: al 3’ il Cologne ha l’occasione del vantaggio su rigore, ma Matteo Piceni calcia alto. La Rapid Olimpia non si scompone e prende le misure. Dopo un’altra iniziativa locale con Giorgio Piceni e un tentativo di Ferrari neutralizzato da Balzanelli, arriva la prima risposta virgiliana: al 38’ Moreni libera bene Pasetti, costringendo Maffi alla deviazione in tuffo. Il copione non cambia nei primi minuti della ripresa, con i locali subito pericolosi: Giorgio Piceni si vede respingere la conclusione da Balzanelli, poi Baronio colpisce una traversa clamorosa con l’aiuto di una deviazione. La Rapid però resiste e al momento giusto colpisce: tra il 75’ e il 77’ Moreni sfrutta due assist al bacio di Pasetti e trafigge Maffi per due volte, spegnendo le velleità bresciane e mettendo la gara in ghiaccio. Nel finale l’espulsione di Orizio rende ancora più amara la giornata del Cologne. Ora la Rapid osserva: il prossimo match sarà Cologne-Gera d’Adda il 1° giugno, poi toccherà di nuovo ai virgiliani, come detto domenica 8, per completare l’opera e festeggiare il grande salto.