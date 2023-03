Calcio 1a Categoria – Gol e rosso, la pazza domenica di Zeqir Halili: “Il Porto deve centrare l’obbiettivo play off”

Porto Gol ed espulsione. L’attaccante del Porto, Zeqir Halili, ha vissuto a Bagnolo Mella una domenica sulle montagne russe. «C’è grande rammarico per non aver portato a casa i tre punti – afferma -. Siamo andati sotto, ma non ci siamo fatti scoraggiare e siamo riusciti a trovare il pareggio grazie ad una mia ribattuta in rete, dopo che Croci aveva sbagliato il rigore da me procurato. Nella ripresa sono stato espulso per un contrasto aereo con un avversario: secondo giallo dopo l’ammonizione per simulazione nel primo tempo. Una sanzione per me ingiusta. Ma, anche in 10, siamo riusciti a difendere da vera squadra, soffrendo e allo stesso tempo creando pericoli».

«E’ il primo gol segnato col Porto – prosegue Halili – l’ultimo l’avevo fatto quando ancora giocavo nel San Lazzaro. A dicembre ho deciso di cambiare squadra e ho scelto appunto il Porto. Il mio cammino? Sono albanese e vivo in Italia da quando avevo 10 anni. Ho iniziato nelle giovanili dell’Athletic di Roncoferraro, poi ho esordito negli allievi del Mantova. Da lì è iniziato il mio “girovagare” tra vari club: Governolo, con cui ho vinto la Coppa Lombardia che ci ha permesso di salire in Eccellenza, poi Serenissima, Borgo Virgilio, Villimpenta, ancora Sere, Marmirolo, San Lazzaro e infine Porto. L’esperienza non mi manca, come la consapevolezza di essere un buon giocatore con una giusta mentalità. Penso di essere un esempio a livello di fatti ed impegno perché, calcisticamente parlando, ora sono più completo».

«Nel Porto mi trovo molto bene – dice ancora Zeqir – non conoscevo il mister Fantini, ma me ne hanno sempre parlato bene. C’è da imparare da lui perché ha una buona mentalità e soprattutto ci trasmette tanta voglia e carica. E’ una gran bella persona perché fa gruppo sia in campo che fuori». Domenica arriva la corazzata Nuvolera, ma Halili dovrà guardare la partita dalla tribuna. «Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo visto con la Bagnolese. Vogliamo centrare il nostro obiettivo: i play off. Nello spogliatoio c’è tranquillità, serenità e buon umore perché crediamo nei nostri mezzi».