Rugby giovanile – L’U19 del Viadana batte lo Junior Brescia. E l’U13 trionfa al Torneo Tenax

Mantova Importante risultato per l’U13 del Viadana, che vince il prestigioso Torneo Tenax organizzato dal Rugby Parma. Sconfitte nell’ordine l’ASR Milano (2-0), il Noceto (8-0), Formigine in semifinale (1-0) e Modena nella finalissima (2-1). «Avevamo bisogno – dice il tecnico Boccazzi – di misurarci con realtà come queste per capire dove siamo arrivati con il lavoro svolto fino ad oggi e i ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti non solo tecnicamente, ma anche caratterialmente. Con loro è cresciuta anche l’autostima e la consapevolezza di essere sulla strada giusta».

Ennesimo successo per l’Under 19 contro il Junior Brescia per 26-23. La formazione giallonera (in cui militano diversi elementi del Mantova) ha faticato a imporsi contro i bresciani non riuscendo a essere costante nel controllo delle varie fasi di gioco. Si tratta comunque di una vittoria con punto bonus offensivo, che permette di mantenere la prima posizione in classifica nel girone meritocratico. Da segnalare le prestazioni dei mantovani Bianchi, Pilati e Tranchida, partiti dal primo minuto e rimasti in campo per tutta la gara.

Sconfitte di misura per U15 (14-19 col Valorugby) e U17 (12-26 col Rugby Bergamo).

Mantova – L’Under 11 è stata protagonista della Festa del Rugby di Desenzano. La formazione biancorossa ha vinto tutte le partite dalla giornata affermandosi come la squadra più in forma dell’intero raggruppamento composto anche da Desenzano, Oltremella, Bassa Bresciana e Poncarale. Domenica positiva anche per Under 7 e Under 9 alla Festa del Rugby di Cremona dando filo da torcere a Oltremella, Bassa Bresciana e ai padroni di casa cremonesi. Weekend amaro, invece, per l’Under 13 che ha faticato a dire la sua contro Chiese/Desenzano e Brescia nell’appuntamento di Casalmoro.

Rugby del Chiese – Minirugby impegnato alla Festa del Rugby di Brescia, con tante squadre e tanto divertimento. Nel triangolare Under 13 a Casalmoro si sono affrontati Rugby Chiese/Desenzano, Mantova e Benacum/Brescia, con quest’ultima prima classificata davanti alle due squadre virgiliane. L’Under 17 Calvisano/Chiese è stata battuta con onore, 33-21, dalla prima della classe, il Verona Rugby Academy. Tre mete di Mandruti, Trainini e Mori trasformate da Zappettini.