Comune di Viadana e Avis uniti per garantire il pre-scuola

Casaletto (Viadana) Un ennesimo esempio di sinergia virtuosa tra mondo del volontariato ed istituzioni a favore della comunità: questa la lettura che si può dare dell’accordo tra l’Ente guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta e un gruppo di volontari della sezione Avis di Casaletto che si sono offerti di garantire il servizio di pre-scuola per i bambini della frazione.

Una notizia importante e che costituisce un’occasione preziosa a vantaggio dei genitori e dei tutori che, per esigenze di carattere lavorativo o per motivi familiari, necessitano di presentarsi in anticipo a scuola rispetto al consueto orario di inizio dell’orario scolastico.

Nello specifico, la Sezione Avis della frazione, appresa la richiesta – avanzata da una ventina di famiglie – di attivare il servizio, si è messa subito a disposizione con diversi volontari pronti ad adoperarsi per la collettività.

Il Comune – in accordo con l’Istituto Comprensivo – per sostenere l’attività di vigilanza e accoglienza dei volontari della sezione Avis, metterà a disposizione i locali scolastici sobbarcandosi tutte le spese delle utenze. Dopo che l’esecutivo locale ha deliberato lo schema di convenzione, il pre-scuola a Casaletto dovrebbe partire entro le prossime settimane.

Nello schema, approvato da tutte le parti interessate, si è stipulato un accordo in cui sono previsti obblighi e termini per l’Ente e i volontari. Un’importante servizio che permetterà di aiutare i genitori lavoratori nella gestione dei figli.

Lorenzo Costa