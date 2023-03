Calcio 1a Categoria – Lo Sporting Club ha scelto la soluzione interna: De Martino è il nuovo mister

Goito Lo Sporting Club ha scelto la soluzione interna e affidato la guida della prima squadra a Luca De Martino, promosso dai Giovanissimi Regionali. Sarà quindi il 39enne tecnico napoletano, con esperienze da calciatore in C2, a prendere il posto di Fabrizio Ferrari, esonerato un po’ a sorpresa (la squadra è quarta in classifica e reduce dal pareggio di Gonzaga) mercoledì sera. Debutterà in panchina domani nel match casalingo contro la Bagnolese. «De Martino si è trasferito a Mantova per motivi di lavoro – spiega il presidente Cavagna – allena i nostri Giovanissimi ed è tecnico al Centro Federale di Montichiarello. E’ dunque un allenatore preparato, con grande esperienza in particolare nel settore giovanile; speriamo trasmetta il suo carattere alla squadra. L’esonero di Ferrari? Una decisione dolorosa, ma qualcosa non andava per il verso giusto e abbiamo dovuto cambiare».

De Martino ha diretto ieri sera il primo allenamento e, come detto, siederà per la prima volta in panchina domani per la gara casalinga contro la Bagnolese. Nel suo curriculum ci sono importanti esperienze nel settore giovanile di Paganese, Pro Calcio, Monteruscello, Portici, Juve Stabia e Puteolana, che ha guidato anche in Serie D nella stagione 2020/21.