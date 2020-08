Nuoto – Ruberti, Regattieri e Beghi a Roma per lo show del Sette Colli

MANTOVA Dopo la sospensione, la graduale ripresa degli allenamenti e delle attività agonistiche, si torna sui blocchi per l’evento di riferimento internazionale e stagionale. Da oggi a giovedì si nuota infatti al 57° trofeo Sette Colli Frecciarossa, valido come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. Trentaquattro gli azzurri ai blocchi (22 maschi e 12 femmine), per un totale di 577 atleti iscritti (280 maschi e 297 femmine, 1309 presenze in gara), in rappresentanza di 167 società. Tre le atlete mantovane che hanno strappato il pass per l’appuntamento clou della stagione. La viadanese Nicoletta Ruberti, tesserata per l’Azzurra Bologna, scende in vasca stasera (la sua batteria è alle ore 20.30) nei 50 stile libero con il quarto tempo d’accredito (25.17) e ambizioni di podio. Domani farà invece i 100 (17ª del ranking con 56.28). Per lei si tratta della prima gara dopo il lockdown dal momento che ha saltato gli Italiani di categoria per problemi al collo. «Sto bene – assicura Nicoletta dopo aver assaggiato la vasca del Foro Italico – i 50 sono la mia gara, ma prima dello stop ho lavorato molto sui 100 e sono curiosa di vedere come andrà. Questa è una stagione strana, tutti abbiamo dovuto ripartire praticamente da zero. Torno in acqua con fiducia in questo che è l’appuntamento clou, ma anche la tappa zero della nuova stagione».

Domani toccherà alla “cadetta” Rachele Regattieri, classe 2003 dell’Aquatic Center Brescia, nei 100 dorso (23ª iscritta con 1:03.04), impegnata anche giovedì nei 200 (21ª in 2:16.09). «Rachele è in formissima – assicura mamma Nicoletta – in allenamento va forte, ma bisogna poi vedere quando scenderà in acqua a Roma. Le recenti gare degli Italiani, in generale, hanno dato dei riscontri molto alti, probabilmente servirà ancora del tempo per tornare dove eravamo rimasti». E giovedì sarà in gara anche Eleonora Beghi, della Cloromania Suzzara, nei 200 farfalla: il suo 2:15.57 è il 25° crono d’ingresso.

Le gare si svolgeranno a serie e in tre sessioni giornaliere: la prima alle 9, la seconda alle 11.30 e la terza, quella più veloce, in diretta su Rai Sport con inizio alle 19 (fino alle 21.30). Spettacolo assicurato sotto le luci del Foro Italico. In vasca tutti gli azzurri e grande attesa per i campioni del mondo in carica Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella, e per i medagliati iridati di Gwangju Gabriele Detti, Benedetta Pilato e Martina Carraro che guidano l’elite italiana sempre protagonista nelle ultime manifestazioni internazionali e proiettata verso la prossima stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza, non mancheranno protagonisti stranieri come il ranista tedesco Marco Koch, un oro ed un argento mondiale in lunga e diciassette medaglie internazionali, nonché primatista mondiale nei 200 rana in corta; il francese Damien Joly, plurifinalista mondiale ed europeo; l’ungherese David Verraszto, due argenti mondiali nei 400 misti e tre volte campione europeo della distanza di cui detiene il titolo dall’ultima edizione di Glasgow, accompagnato dalla sorella Evelyn, esperta mistista, vincitrice di due ori, tre argenti e tre bronzi europei dal 2008; la francese Mélanie Henique, bronzo iridato nei 50 farfalla a Shanghai 2011 ed europeo a Budapest 2010 e plurimedagliata in vasca corta; la russa Anna Dmitrievna Egorova, specialista delle lunghe distanze e bronzo europeo in carica negli 800 stile libero, dove conquistò l’argento nella staffetta 4×200.