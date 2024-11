Calcio 1a Categoria – Sciagurata Medolese: sbaglia due rigori e non va oltre il pari col Gonzaga

Gonzaga Pareggio a reti inviolate tra Gonzaga e Medolese in una partita che ha visto le prodezze di un Tondi in formato super. La Medolese torna a muovere la classifica, e questo è un dato positivo dal punto di vista dei viola, ma la squadra di mister Manzini si mangia le mani per aver gettato alle ortiche la trasformazione di ben due rigori.

Gonzaga che probabilmente aveva nelle gambe le fatiche del recupero infrasettimanale, ma che è stato poco lucido per tutta la partita. Tanti errori di gioco, poca dinamicità e molto nervosismo per gli uomini di mister Pavesi. Dall’altra parte gli ospiti hanno giocato con maggior lucidità e grinta e solo per le prodezze dell’estremo difensore Tondi (nettamente il migliore in campo) escono con solo un punto. A fine partita molta delusione tra i padroni di casa e tanto rammarico tra gli ospiti per non aver concretizzato i due penalty.

La cronaca: al 14’ fallo di mani Marastoni che nel tentativo di proteggere una palla incorre nella scorrettezza fischiata senza esitazione dall’arbitro Scalvinoni. Dal dischetto Loddo si fa ipnotizzare da Tondi che respinge il rigore. Ancora la Medolese al 15’ con Sparago chiama al grande intervento l’estremo difensore biancazzurro. Il Gonzaga si fa vedere al 19’ con Ceci che sfiora il palo a portiere battuto. La ripresa si apre con il secondo rigore al minuto 56’ causato da un fallo di Tondi in uscita. Dal dischetto Viola calcia e Tondi blocca compiendo il terzo miracolo della giornata. Il Gonzaga si presenta dalle parti di Vezzoli all’80’ con Trentini che serve Cioria il cui tiro viene deviato in corner. La partita si conclude senza altri sussulti dopo 4’ di recupero.

RISULTATI 9a GIORNATA

Calcinato-Suzzara 3-0

Castelvetro-Villimpentese 4-2

Gonzaga-Medolese 0-0

Curtatone-Pescarolo 3-3

Porto-Oratorio Gambara 2-0

Serenissima-Pralboino 2-0

Sirmione-Voluntas Montichiari 5-2

Sporting Club-Leoncelli 0-0