Calcio a 5 Serie A – Saviatesta ko con onore con l’Acqua&Sapone

PESCARA Il Saviatesta Mantova esce sconfitto per 4-1 dal Pala Rigopiano di Pescara nel match contro l’Acqua&Sapone. È la nona vittoria consecutiva per la squadra di Scarpitti, sempre più sola in vetta con 27 punti. Il Mantova ha mostrato i muscoli nella prima parte di gara, mentre nella ripresa, è emersa l’esperienza degli abruzzesi che hanno messo in ghiaccio il match.

ACQUA&SAPONE-SAVIATESTA MANTOVA 4-1

RETI pt 13’53” Lukaian; st 5’47” Fetic, 14’28” aut. Kuraja, 18’52” Kuraja, 19’46” Murilo.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS Mammarella, Murilo, Calderolli, Gui, Fetic, Marrazzo, Fusari, Coco, La Bella, Misael, Rafinha, Lukaian, Fior, Mambella. All.: Scarpitti.

SAVIATESTA MANTOVA Savolainen, Danicic, Suton, Petrov, Kuraja, Carletti, Belloni, Bueno, Gaspar, Micheletto, Gumeniuk, Ganzetti, Solosi. All.: Despotovic.

ARBITRI Lorenzo Cursi (Jesi), Fabiano Maragno (Bologna). Crono: Davide Sallese (Vasto).

NOTE Ammoniti: Danicic, Micheletto, Belloni, Murilo, Ganzetti.