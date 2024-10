Calcio 1a Categoria – Villimpentese, Falcone sa come si fa: “La vittoria ci ha ridato fiducia”

Villimpenta Dopo tre sconfitte consecutive, torna a correre la Villimpentese, vincend 2-1 nel derby con la Serenissima grazie alle reti di Boukaroua e del difensore goleador Filippo Falcone: «Gara difficile – afferma il classe 2003 – soprattutto perché venivamo da un momento non semplice. Serviva una risposta concreta e l’abbiamo data. Il primo tempo è stato gestito bene, così come la ripresa, nonostante fossero riusciti ad accorciare le distanze». Per Filippo si tratte del secondo centro stagionale, dopo quello siglato contro la Leoncelli e valso la vittoria. «È nato da un calcio di punizione dalla trequarti. Sono partito da fermo per prendere il tempo alla difesa, quando la palla è finita tra i miei piedi. Ho calciato senza pensarci due volte, il più forte possibile, ed è entrata. Lo dedico alla squadra e a me stesso perché contro il Gonzaga mi sono sentito responsabile della sconfitta. Penso che avere la capacità di segnare quando l’attacco non riesce, sia un’arma in più». «Eravamo partiti bene – prosegue Falcone – . La sconfitta con lo Sporting, ci ha tolto qualche certezza. Penso che non la meritassimo. Da lì è iniziata la spirale negativa, tra cui i tanti infortuni che hanno condizionato il cammino. A livello caratteriale, non c’è stata nessuna mancanza, solo alcuni episodi sfavorevoli ed errori individuali, ci sono costati cari». Il successo con la serenissima ha caricato la squadra in vista del prossimo derby, quello con il Curtatone: «Vogliamo migliorare il risultato dell’anno scorso: possiamo arrivare tra le prime cinque».