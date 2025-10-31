Calcio 2a Categoria – Casaloldo dalla prima della classe: “A Soave giochiamocela con coraggio”

Casaloldo Il Casaloldo, reduce dal successo casalingo sul New Castellucchio, si prepara ad affrontare una trasferta di alto livello: domenica farà visita al Soave capolista a punteggio pieno. Nonostante il divario, in casa biancazzurra si respira serenità. «Siamo contenti di come stanno andando le cose – spiega il presidente Fabio Zanotti – siamo in linea con i nostri programmi. Personalmente non guardo la classifica, lo farò più avanti. L’obiettivo resta la salvezza: niente sogni, ma tanto lavoro e concretezza. Con il Soave vogliamo giocarcela con coraggio; se riuscissimo a dare un dispiacere all’avversario, tanto meglio, altrimenti pazienza. L’importante è uscire dal campo a testa alta, stringendo la mano agli avversari». Zanotti sottolinea anche la compattezza del gruppo: «Sono contento dei ragazzi, dell’allenatore e dello spirito che si respira nello spogliatoio. Andiamo avanti con la giusta mentalità, per dare sempre il massimo». Per la sfida di domenica torna disponibile Mazzotti, resta invece in dubbio Bellotti.